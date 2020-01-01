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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

5 وفيات و748 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:16 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
سارة الشلقاني
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أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، تسجيل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و5 حالات وفاة.

وأوضحت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 31866 حالة، و342 حالة وفاة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وأعلن مركز البحوث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن 65.8% من إجمالي الإصابات بكورونا في إسرائيل جاءت بنقل العدوى من أحد أفراد المنزل لمن يعيشون معه.

في السياق ذاته، أعلنت سيجال سدتسكي رئيسة خدمات ثحة الجمهور لدى صحة الاحتلال، استقالتها، اليوم الثلاثاء، بسبب فقدان السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد، مع بدء الموجة الثانية.

وقالت سدتسكي، في استقالتها بوصلة علاج كورونا انحرفت عن الاتجاه المحدد بل فقدته تماما، رغم استمرار تحذيراتنا بعدم الاستهتار بالموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا.

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