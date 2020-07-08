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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 8-7-2020 فى البنوك المصرية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:37 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 8-7-2020، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، شهدت مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملاتها أمس الثلاثاء، ارتفاعًا ليصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحًا 4.86 نقطة ليغلق عند مستوى 4198.18 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% رابحًا 9.23 نقطة ليغلق عند مستوى 5636.59 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% رابحًا 7.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5153.12 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.12% رابحًا 4.96 نقطة ليغلق عند مستوى 4193.21 نقطة.

أسعار الدينار الكويتي
محليًا، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم، استقرارًا في بنك بلوم والبنك المصري لتنمية الصادرات، مقابل تراجع الدينار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي والبنك المركزي المصري والبنك الأهلي الكويتي.

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 8-7-2020

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي للشراء 51.99 جنيه وللبيع 52.35، كما سجل سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المركزي للشراء 51.81 جنيه وللبيع 52.28، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 50.84 جنيه وللبيع 52.38، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 52.32، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.73 جنيه وللبيع 52.32.

كما تراجع أيضًا سعر الدينار اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 49.60 جنيه وللبيع 52.39، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 50.31 جنيه وللبيع 51.93، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 49.65 جنيه وللبيع 53.29، وفي البنك الأهلي المصري جل للشراء 49.59 جنيه وللبيع 52.39، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 49.49 جنيه وللبيع 52.29، أما في البنك التجاري الدولي فبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه للشراء 49.50 جنيه وللبيع 52.26.

وفي المقابل، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 49.78 جنيه وللبيع 52.42، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.95 جنيه وللبيع 52.32.

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