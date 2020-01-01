مباحثات ثنائية بين وزيري الخارجية السعودي والبريطاني

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا، من نظيره البريطاني دومينيك راب لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، كما بحث الطرفان مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.يذكر أن وزير الخارجية البريطاني بحث في وقت سابق اليوم مع نظيره سامح شكري العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا وسبل دعمها، فيما أكد شكري على تمسك مصر بالتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة ورفضها بدء ملء السد دون التوصل لاتفاق.