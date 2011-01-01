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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نجل «العصار»: والدي كان شديد الشغف بعمله ولديه انتماء كبير للقوات المسلحة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:41 م
العصار
العصار
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قال المهندس أحمد العصار، نجل الفريق الراحل محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن أسرته بأكملها فخورة بوالده وبانتمائه للقوات المسلحة المصرية.

وأضاف أحمد العصار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن والده كان مريضا وتواجد في المستشفى لفترة، معربا عن سعادته برسائل الناس وحب الناس لوالده.

وتابع أن كلمات النعي من رئيس الجمهورية أمس كان لها أثر بالغ على الأسرة بأكملها، متوجهًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته على الاهتمام الشديد والرعاية لهم، كما وجه الشكر للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، على تكريم والده، معقبًا: "فخورين بهذا التكريم".

وأكد أن والده كان لديه شغف شديد بعمله وكان لديه انتماء شديد للقوات المسلحة منذ صغره، وكان يخلص في عمله لوجه الله، وهذه عقيدة جميع ضباط القوات المسلحة.

وتوفي الفريق فخري محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مساء الإثنين، بعد صراع مع المرض.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو الماضي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة «فريق فخري» مع منحه وشاح النيل.

وشغل «العصار» منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسؤولًا عن ملف العلاقات الخارجية إضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، وكان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور في مؤتمر 3 يوليو، والذي انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصري، ونهاية حكم الإخوان.
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