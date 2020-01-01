متحدث الكنيسة: صحة البابا تواضروس جيدة (فيديو)

قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، ردًا على شائعات مرض البابا تواضروس، إن صحته جيدة للغاية، موضحًا أن الكنيسة أصدرت بيانًا بذلك، وكذبت ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأضاف «حليم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» اليوم، أن قداسة البابا تواضروس في أتم صحة ويمارس جميع مهامه الرعوية بكامل تفاصيلها، حيث إنه كل يوم يخدم الكنيسة مع الكهنة في مختلف الأنحاء.وأوضح أن المنشور الذي كتبه «صلوا من أجل البطرك» لم يقصد به مرضه، لكنه منذ جائحة كورونا وهو يكتب منشورات مشابهة مثل «صلوا من أجل مصر، وصلوا من أجل المرضى».وطالب متحدث الكنيسة، الجميع، بضرورة توخي الحذر أثناء سماع الشائعات، خاصة لو كانت غير مؤكدة أو خانهم الفهم من المكتوب أو المتداول.