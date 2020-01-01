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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هيفاء وهبي ترد على آخر تطورات قضيتها مع مدير أعمالها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:35 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
محمد مجدي
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كشفت الفنانة هيفاء وهبي تفاصيل جلسة قضيتها في محكمة الأسرة ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيرى، وذلك عبر حسابها بموقع التدوينات المصغّرة (تويتر).

وعلّقت المطربة اللبنانية على القضية قائلة:"اليوم كانت جلسة بمحكمة الأسرة اللي اخينا لجألها ليغصبنى إنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود".

أضافت هيفاء: "محاميه فشل في تقديم الأوراق اللي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم الحمد الله".

وحرّرت هيفاء وهبي محضرًا تتهم فيه مدير أعمالها السابق محمد وزيري بالاستيلاء على أموالها، ليرفع دعوى في محكمة الأسرة لإثبات زواجه منها.

وتنتظر المطربة اللبنانية موعد طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، خاصة أنه جاهز للعرض بعد انتهاء مخرج العمل محمد حماقي من مونتاج ومكساج الفيلم حيث كان مقررًا طرحه فى عيد الفطر الماضى، لكن تم تأجيله بسبب أزمة فيروس كورونا، وتم تحديد موعد نهائي لطرحه بعد الانتهاء من الأزمة وفتح السينمات بشكل كامل الفترة المقبلة.

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