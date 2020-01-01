«الوزراء»: رد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء فى هذه الحالة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد مَن تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء وصل إلى نحو 325 ألفا.أضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تحديد قيمة جدية التصالح تختلف من المدن للقرى، مشيرًا إلى أن تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن و10 آلاف جنيه للقرى، وتحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 40 ألف جنيه في القرى و160 ألف جنيه في المدن.وأوضح أنه عندما يتم تحديد قيمة المخالفة سيتم خصم المبلغ جدية التصالح الذي دفعه، وتقسيط الباقي، وإذا تبين أنه لا يجوز التصالح، سيتم رد جدية التصالح وإزالة المباني.وأشار إلى أنه لا يجوز التصالح على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، كما أنه تمت إحالة 16 ألف خالفة بناء للنياية العسكرية للتعامل معها، لافتًا إلى أنه مازال هناك فرصة أمام مَن لم يتقدم للتصالح، للتقدم حتى 30 سبتمبر وإلا ستتم الإزالة فورًا.