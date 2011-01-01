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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

مصطفى الفقي: جنازة الفريق محمد العصار تليق بمكانته ودوره الوطني العظيم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:16 م
جنازة الفريق محمد
جنازة الفريق محمد العصار
محمود عرفات
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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، كان زميل دراسة له في كل المراحل العمرية والدراسية، ولكن العصار، دخل كلية الفنية العسكرية بينما التحق الفقي بكلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، مشيرا إلى أنه كان هادئا ومبتسما ولا يستخدم ألفاظا نابية، وقد علم نفسه الكثير من العلوم وتولى مناصب شديدة الحساسية في مصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي، عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الفريق العصار، خبير عسكري مصري كانت له علاقات قوية مع الجانب الأمريكي، وكان له تأثير كبير عليهم وتربطه علاقة صداقة قوية بأعضاء الكونجرس الأمريكي، لافتا إلى أنه كان كتوما ومنضبطا وكان يحترم مهنته ومنصبه، ويعلم مدى حساسيته وكان عالما بأمور كثيرة.

وأوضح أن الجنازة العسكرية التي تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تليق بشخص الفريق محمد العصار، وبدوره الوطني الكبير في مختلف الظروف الصعبة التي مرت بها مصر، وقد كان له أدوار عدة في لم شمل المصريين ومنع الفوضى، لأنه كان محاورا ومفاوضا جيدا، مؤكدا أن المجلس العسكري كان يتحلى بضبط النفس في الفترة الصعبة التي تلت ثورة يناير، وكان للفريق العصار دور في ذلك.

وتوفي الفريق فخري محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مساء الإثنين، بعد صراع مع المرض.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في 26 يونيو الماضي، قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة «فريق فخري» مع منحه وشاح النيل.

وشغل «العصار»، منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011، وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية، إضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، وكان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور في مؤتمر 3 يوليو، والذي انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصري، ونهاية حكم الإخوان.

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