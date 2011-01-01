استعراض أوسمة ونياشين محمد العصار فى جنازته العسكرية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو من جنازة الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، تظهر النياشين والأوسمة التي نالها خلال خدمته في القوات المسلحة.وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مراسم الجنازة العسكرية للفريق محمد العصار، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.وتوفي الفريق فخري محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مساء الإثنين، بعد صراع مع المرض.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر في 26 يونيو الماضي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة «فريق فخري» مع منحه وشاح النيل.وشغل «العصار» منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية، إضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، وكان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيه، وكان أحد الحضور في مؤتمر 3 يوليو، والذي انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصري، ونهاية حكم الإخوان.