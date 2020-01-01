3392 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، منذ قليل اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3392 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 217,108 حالات.وأضافت وزارة الصحة عن تعافي 5,205 حالات كورونا ليصل إجمالي حالات التعافي 154,839 حالة.وأوضحت الصحة السعودية أنه تم تسجيل 49 حالة وفاة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 2,017 حالة.