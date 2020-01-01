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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«حماتي قنبلة ذرية».. سيدة تقتل زوج ابنتها وتلقي جثته في ترعة بأسيوط

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:04 م
السيدة المتهمه
السيدة المتهمه
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، كشف ملابسات واقعة مقتل بائع، وتبين قيام حماته بقتله بالاشتراك مع نجل شقيقتها رميا بالرصاص، وإلقاء جثته في ترعة بأسيوط.

أكدت التحريات أن كلٍ من سيدة، ونجل شقيقتها "عامل" وراء مقتل زوج نجلة الأولى بائع، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وقررت المتهمة الأولى أنه نظرًا لسابقة وجود خلافات مع المجنى عليه، فقامت بالاتفاق مع المتهم الثانى على التخلص منه، وفى سبيل تنفيذ مخططهما قام المتهم الثانى بالاستعانة بكلٍ من عاملَين، تم ضبطهما.

حيث قام المتهمان الأول والثانى باستدراج المجنى عليه لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصية لمقابلته، وحال حضوره قام المتهم الثانى بإطلاق عيارين من فرد خرطوش كان بحوزته فأودى بحياته.

وقام المتهمان الثالث والرابع بمساعدته فى وضع جثته داخل جوال وإلقائها بإحدى الترع بدائرة المركز والاستيلاء على هاتفه المحمول، وبمواجهة المتهمين الثالث والرابع بما جاء باعترفات المتهمين الأول والثانى أيدها.

تم بارشاد المتهم الثانى ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والسلاح النارى المستخدم فى الواقعة، كما تم بارشاده تحديد مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة.

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