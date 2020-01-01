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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التعليم: غدا مناقشة نموذج إجابة «أحياء الثانوية»

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:13 ص
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
ريم محمود
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يعقد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير ورئيس امتحانات الثانوية العامة، اجتماعا غدا الأربعاء، مع مستشار مادة العلوم ومشرفي التصحيح بقطاعات الثانوية العامة الرئيسية بالقاهرة وأسيوط والمنصورة والاسكندرية لمناقشة نموذج اجابة مادة الأحياء لطلاب العلمي علوم.

ويهدف الاجتماع لمناقشة ملاحظات الطلاب والمعلمين المتخصصين في المادة حول بعض جزئيات الامتحان التي تحتمل أكثر من إجابة، إضافة لمناقشة نموذج الامتحان باللغة الانجليزية.

وشدّد حجازي على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على حقوق ومصلحة الطلاب.

وقال في تصريحات للدستور، إن هناك متابعة دقيقة لعملية التصحيح وتقدير الدرجات، خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى فى الامتحانات وهى الحفاظ على حياة الطلاب وتأمينهم.

وأوضح أن اللقاءات التى تتم مع مقدرى الدرجات والمشرفين عليها، بعد كل امتحان هدفها وضع إجابات بديلة علمية وإضافتها لنموذج الإجابة حتى لا يقيد المعلم أثناء التصحيح بإجابة واحدة، وبالتالى تضيع الفرصة على الطالب، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب وتطبق كل ما يحقق مصلحتهم من عدالة وتكافؤ فرص.

وأكد رئيس الامتحانات، أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا ومهما فى امتحانات الثانوية العامة، خاصة فى ظل الظروف الصعبة الحالية، مشيرا إلى إلى أن الامتحانات والأسئلة كلها تأتى وفق مواصفات محددة وبالتالى شكاوى بعض الطلبة من صعوبة بعض الجزئيات قد يكون غير مبررة ورغم ذلك الوزارة تناقش إجابات بديلة فى كل مادة حتى يحصل الطالب على درجته ولا تضيع منه لأنه أجاب بشكل مختلف أو قريب من الصواب.

وأضاف أن الإجابة طالما علمية وصحيحة ستحسب للطالب ويحصل على درجتها كاملة حتى لو لم تكن مثل نموذج الإجابة نصا.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق).

ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.

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