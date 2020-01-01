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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: أمريكا تدرس حظر «تيك توك»

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:37 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بما في ذلك تطبيق "تيك توك".

وأضاف "بومبيو"، في مقابلة مع "فوكس نيوز": "لا أريد أن استبق الرئيس (دونالد ترامب) لكنه أمر ندرسه".

وتأتي تصريحات بومبيو أيضا وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب تعامل بكين مع تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها في هونج كونج والحرب التجارية المستمرة منذ نحو عامين.

وأثار مشرعون أمريكيون مخاوف تتعلق بالأمن القومي إزاء تعامل "تيك توك" مع بيانات المستخدمين، وقالوا إنهم يشعرون بالقلق حيال القوانين الصينية التي تتطلب من الشركات المحلية "دعم عمل
المخابرات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني والتعاون معها".

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