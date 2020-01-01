بومبيو: أمريكا تدرس حظر «تيك توك»

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بما في ذلك تطبيق "تيك توك".وأضاف "بومبيو"، في مقابلة مع "فوكس نيوز": "لا أريد أن استبق الرئيس (دونالد ترامب) لكنه أمر ندرسه".وتأتي تصريحات بومبيو أيضا وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب تعامل بكين مع تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها في هونج كونج والحرب التجارية المستمرة منذ نحو عامين.وأثار مشرعون أمريكيون مخاوف تتعلق بالأمن القومي إزاء تعامل "تيك توك" مع بيانات المستخدمين، وقالوا إنهم يشعرون بالقلق حيال القوانين الصينية التي تتطلب من الشركات المحلية "دعم عملالمخابرات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني والتعاون معها".