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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير المالية ناعيًا «العصار»: خسرنا قامة وطنية عظيمة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:20 ص
الدكتور محمد معيط،
الدكتور محمد معيط، وزير المالية
حسن كامل ..راندا التوني
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نعى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زميله في مجلس الوزراء، الذى وافته المنية مساء أمس الإثنين.

وتقدم وزير المالية باسمه وباسم جميع العاملين بالوزارة بخالص تعازيه للقوات المسلحة المصرية، وأيضا للعاملين بوزارة الإنتاج الحربي ولشعب مصر العظيم ولأسرة الفريق العصار، سائلًا المولى عز وجل أن يلهمنا الصبر على هذا المصاب الجلل، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمه من خدمات جليلة للوطن، حتى النفس الأخير، في ميزان حسناته.

وأكد "معيط" أن مصر والقوات المسلحة المصرية خسرت برحيل الفريق محمد العصار قامة وطنية عظيمة، وأحد رموز قيادات القوات المسلحة المخلصين، صاحب التاريخ الحافل فى خدمة الوطن، حيث لم يأل جهدًا في خدمة الأمة المصرية والعربية طوال عمله بالقوات المسلحة، وخلال منصبه الوزاري.

وأشار وزير المالية إلى مشاركة الفقيد فى حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر العظيمة، كما شارك فى مسئولية إدارة البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011، ليحمل أمانة ومسئولية الانتقال بمصر إلى بر الأمان.

وأكد أن الفريق العصار كان نموذجًا متفردًا فى التضحية والفداء والوطنية، كما استمر في عمله الدءوب لخدمة مصر وشعبها خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، التي قامت ولا تزال تقوم وزارة الإنتاج الحربي بجهد متميز في مكافحة الجائحة وتوفير جميع احتياجات البلاد من الأجهزة والمعدات الطبية ومواد التعقيم والتطهير.

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