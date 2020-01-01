«كورونا» يضم الممثل المسرحى الكندى نيك كورديرو إلى قائمة ضحاياه

توفي الممثل المسرحي الكندي الشهير، نيك كورديرو، بعد معاناة استمرت لمدة شهر مع فيروس كورونا المستجد في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وفقًا لما أعلنته زوجته أماندا كلوتس.وقالت كلوتس، إن زوجها توفي يوم الأحد محاطًا بعائلته بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد.وقالت إن زوجها الممثل والمغني والموسيقي المرشح لجائزة توني دخل المستشفى لأول مرة في لوس أنجلوس في بداية أبريل، مع ما يبدو أنه حالة من حالات الالتهاب الرئوي، واشتبه الأطباء في أنه الفيروس المستجد وأجروا له ثلاثة اختبارات، حيث جاءت نتيجة أول اختبارين سلبيًا والثالث إيجابي.وتسبب الفيروس في تدمير رئتيه، حيث وصف الأطباء الرئتين بأنها ممتلئة بالثقوب وتبدو كما لو كان يدخن لمدة 50 عامًا، على الرغم من أنه لم يكن مدخنًا على الإطلاق.