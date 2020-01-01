«تموين الفيوم»: ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج «اللوليتا»

أعلن المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، تحرير محاضر مخالفة بعدد من مدن المحافظة، في إطار الحملات التي تقوم بها المديرية لضبط الأسواق وحركة البيع والشراء.كشف "حرز الله" عن ضبط مصنع يعمل بدون ترخيص بناحية الشيخ فضل لتصنيع وتعبئة مشروب سكري "لوليتا"، والذي يشكل خطرًا على الصحة، حيث تم ضبط 4800 عبوة، وتحرر المحضر رقم 14236 ضد صاحب المصنع.كما تم ضبط 8 شكائر دقيق بلدي مخصص للمخابز وزن الواحدة 50 كيلو، بإجمالي 400 كيلو مجمع بأحد المخازن المجاورة للمخبز، وتحرر المحضر رقم 630 جنح أمن دولة طوارئ ضد صاحب المخبز.وتم تحرير محاضر متنوعة لعدد من التجار للامتناع عن بيع سجائر ولبيع سجائر أخرى بأزيد من السعر الرسمى، وتم ضبط كميات من السجائر والتحفظ عليها على ذمة القضايا، وتحرير محاضر أخرى متنوعة للبدالين التموينيين لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية والبيع بأزيد من الأسعار، وأخطرت النيابة بالتحقيق.