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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة تسريب مادة التاريخ لطلاب الصف الثالث الثانوى أدبى

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:23 ص
تسريب مادة التاريخ
تسريب مادة التاريخ
نورهان عبدالرحمن
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كشف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة حقيقة تسريب مادة التاريخ لطلاب الصف الثالث الثانوي أدبي، حيث تداول عدد من صفحات الغش الالكتروني، شاومينج بيغشش ثانوية، أسئلة امتحان، يزعمون انه امتحان مادة التاريخ، المقرر أن يؤديه الطلاب صباح غدآ.

حقيقة تسريب مادة التاريخ لطلاب الصف الثالث الثانوي أدبي


من جانبه قال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انه يستحيل تسريب أسئلة الامتحان قذل بدء اللجان، وذلك لأن الصناديق الخاصة بحمل الأسئلة مغلقه بأقفال لم يتم فتحها سوي بيد رئيس اللجنة داخل لجنة السير، قبل الامتحان بدقائق.

وأكد حجازي في تصريحات خاصة، ان ما كل مايتداول قبل بدء الامتحان، يشتت الطلاب، مطلبآ بعدم تصديق هذه الصفحات والتركيز في مراجعة المادة.

وقال رئيس عام الامتحانات، ان فرق الغش الالكتروني، تترصد لكل هذه الصفحات، وتقوم بإبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم تجاها.

امتحانات الثانوية العامة 2020


من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة، غدآ، بشعبيتها العلمية والأدبية، خامس أيام امتحاناتهم هذا العام، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وذلك وسط أجراءات أمنية واحترازية مشددة، من جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تجدر الاشارة الي ان وزارة التربية والتعليم قد وجهت بإتباع التعليمات الآتية خلال الامتحانات:

1- تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير الساعة (7:30) صباحًا

2_ارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة).

3- عضو لجنة السير مسئول عن متابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات من الساعة 7:30 صباحًا.

4- توفير عدد (10) من المعلمين أو الإداريين لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير

5- تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب

6- تواجد كل من "المعاونين – عدد (2) عامل – العضو القانوني باللجنة " لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم.

7_استلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم مسؤولية مراقب أول اللجنة.

8- استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" يسمح له بالتواجد من الساعة (7.30 صباحًا) حتي (9.30 صباحًا).

9- تكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم بلجنة السير.

10- متابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية.

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