«حصل على وسام الجمهورية».. أبرز معلومات عن الفريق محمد العصار
الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:47 م
إيمان ماهرطباعة
توفي منذ قليل الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 75 عاما.
وترصد «الدستور» في السطور التالية أهم المعلومات عن وزير الدولة للإنتاج الحربي
- الاسم بالكامل محمد سعيد العصار ولد في ٦ يونيو ١٩٤٦.
- الحالة الاجتماعية متزوج وله ۳ أولاد
- حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية نوط الواجب من الطبقة الأولى والخدمة الممتازة وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة وميدالية مقاتلي أكتوبر ۷۳ ووسام جوقة الشرف (مرتبة قائد) من فرنسا.
- حصل على بكالوريوس هندسة – كلية الفنية العسكرية، وماجستير الهندسة الكهربائية، دكتوراة الهندسة الكهربائية.
- شارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي.
- تقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي
- مساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع لشئون التسليح.
- عمل مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.
- عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية.
- في ٢٦ يونيو ٢٠٢٠ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.
وترصد «الدستور» في السطور التالية أهم المعلومات عن وزير الدولة للإنتاج الحربي
- الاسم بالكامل محمد سعيد العصار ولد في ٦ يونيو ١٩٤٦.
- الحالة الاجتماعية متزوج وله ۳ أولاد
- حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية نوط الواجب من الطبقة الأولى والخدمة الممتازة وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة وميدالية مقاتلي أكتوبر ۷۳ ووسام جوقة الشرف (مرتبة قائد) من فرنسا.
- حصل على بكالوريوس هندسة – كلية الفنية العسكرية، وماجستير الهندسة الكهربائية، دكتوراة الهندسة الكهربائية.
- شارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي.
- تقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي
- مساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع لشئون التسليح.
- عمل مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.
- عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية.
- في ٢٦ يونيو ٢٠٢٠ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.