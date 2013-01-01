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الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طبيب روسي يكشف خطورة الفطر على الجسم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:28 م
ألكسندر مياسنيكوف
ألكسندر مياسنيكوف
وكالات
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أعلن الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أن ما يتم تداوله عن الفوائد الكثيرة للفطر واعتباره بديلا للحوم، أمر ليس له أساسا من الصحة، مشيرا إلى أنه خطير وغير مفيد.

ووفقا للطبيب مياسنيكوف، فإن الكثير من الأشخاص يؤمنون بأن الفطر يعد مصدرا جيدا للبروتين، وهذا ليس صحيحا أيضا، حيث يحتوي على 3% فقط من البروتين، بالإضافة إلى ذلك، فإن الجسم لا يمتصها بشكل جيد بسبب وجود كميات كبيرة من كايتين (المركب الأساسي لجوانب خلية الفطريات وهي الهيكل الصلب الذي يغطي أجسام الحشرات والعديد من مفصليات الأرجل وبعض الحيوانات).

وأشار إلى أن أكثر خصائص الفطر ضررا هي قدرته على امتصاص المواد الضارة من التربة، والتي يمكن أن تنتقل إلى جسم الإنسان بعد تناوله.

وقال "جميع الفيتامينات الموجودة في الفطر تختفي بعد المعالجة الحرارية (القلي أو السلق)، لكن جميع المواد الضارة من التربة، بما في ذلك أملاح المعادن الثقيلة تبقى".

كما نصح الطبيب بتناول الفاصولياء الخضراء، وذلك بسبب احتوائها على الدهون الصحية والبروتينات ومضادات الأكسدة.

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