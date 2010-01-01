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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم فى تعويض محمد رمضان الطيار أشرف أبواليسر 6 أغسطس

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:26 م
محمد رمضان الطيار
محمد رمضان الطيار أشرف أبو اليسر
عادل عبد العال
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قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمي، وكيل الطيار أشرف أبواليسر، والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبًا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة 6 أغسطس للحكم.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله فى الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبواليسر فى مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

يذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبواليسر، "كابتن" طائرة شركة سمارت للطيران لإحالتهم للتحقيق.

واتهم البلاغ المقيد برقم 8847 لسنة 2020 عرائض النائب العام، الفنان بأنه سلك سلوكا من شأنه الإضرار بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية، مما يعرض سلامة الطيران للخطر، وقاد طائرة دون الحصول على إجازات أو الأهليات المقررة لذلك، وزاول نشاطًا من أنشطة الطيران المدنى قبل الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني.

وقام بعمل من أعمال الطيران المدنى دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء إلى سمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولة المصرية، بصورة الدولة التي تستخف بركاب طائراتها مما أضر بسمعة الطيران المدنى المصري، وجعل شركات الطيران ومنظمة الإيكاو تضع مصر في أدنى تصنيف الأمان بالنسبة للطيران المدني، وهو ما يؤثر على سمعة الطيران المدني واقتصاد الدولة المصرية.

واتهم البلاغ قائد الطائرة بأنه اشترك مع المتهم الأول، عن طريق التحريض والمساعدة، بأن سهل له القيام بالجرائم محل المبينة سلفا بالمخالفة لواجبات وظيفته، بالمخالفة لنصوص المواد 169 و172 و173من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقــم 136 لسنة 2010.

وذكر البلاغ أنه فى أكتوبر الماضي، نشر محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" مقطعًا مصورًا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به، وأعلن عن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة، وأنه سيقوم بقيادتها ليكون بعدها ما قرر، حيث يظهر الطيار أشرف أبواليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم "رمضان" بقيادة الطائرة ويعلن عبر المكبر الصوتي الداخلي للطائرة أنه من يقود.

ووقعت هيئة الطيران المدنى عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

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