رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 يوليه 2020 الموافق 15 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تفاصيل أول اجتماع للهيئة الوطنية للصحافة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:05 م
المهندس عبد الصادق
المهندس عبد الصادق الشوربجي
محمد جعفر
طباعة
عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد برئاسة السيد المهندس عبد الصادق الشوربجي يوم الإثنين الموافق 2020-7-6.

كما حضر السادة أعضاء الهيئة، وهم: المستشار عادل بريك، الأستاذة سامية زين العابدين، الدكتور إيهاب أبوعيش، الأستاذ وليد عبد العزيز، الأستاذ سامح عبد الله، الأستاذ أسامة سعيد، الدكتورة فاطمة سيد أحمد والدكتور أحمد مختار.

في بداية الاجتماع، رحب رئيس الهيئة بالسادة الأعضاء متمنيًا لهم التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة، حيث تضمن التشكيل مجموعة متنوعة من أبرز رجال القانون والصحافة والمالية، وتوجهت الهيئة بخالص الشكر والتقدير للهيئة السابقة برئاسة الأستاذ كرم جبر وعضوية كوكبة من ألمع رجال الصحافة المصرية لما قاموا به من جهود لدعم ومساندة الصحافة المصرية ومساعدة المؤسسات الصحفية القومية للنهوض بدورها الأصيل في تشكيل الرأي العام ووجدان الأمة ودعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وفتح العديد من الملفات الشائكة وتعهدت الهيئة باستكمال مسيرة العمل والوقوف إلى جانب المؤسسات والنهوض بها.

وخلال الجلسة، تم اتخاذ بعض الإجراءات القانونية الخاصة بتشكيل هيئة المكتب طبقًا لما نص عليه قانون رقم (179) لسنة 2018، حيث تم تزكية الدكتور أحمد مختار وكيلًا للهيئة وتعيين الأستاذة مروة نبيه أمينًا عامًا للهيئة، حيث تمنى رئيس الهيئة والأعضاء التوفيق والنجاح لهما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة رجاء الجداوى داخل مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية

انكسار موجة الحر بدءًا من اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

فتح باب التسجيل للراغبين فى أداء الحج للمقيمين داخل السعودية

فان دام ينعى رجاء الجداوى: ستظل فى ذاكرتى

الصور

image description

جنازة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

image description

حفل افتتاح السيرك القومي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية (ألبوم)

image description

عودة الصلاة بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك

الأكثر قراءة

فان دام ينعى رجاء الجداوى: ستظل فى ذاكرتى

«الصحة» توضح خطوات إجراءات دفن جثث المتوفين بكورونا

تعرف على وصية الفنانة رجاء الجداوي

فتاة «تيك توك» جديدة.. القبض على هدير الهادى بسبب فيديوهات خادشة

إنفوجراف

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

أيام زمان

"حلال مادامت تعبر عن عاطفة صادقة.. وجربتها وأنا في الثامنة".. كيف رأى موسيقار الأجيال القبلة

كان يطوف الأماكن خلفها.. الراقصة هياتم عن مجنونها " مش عاوزة أحرجه"

اعترافات شادية.. «ركعت تحت قدمي محمود المليجي وغازلته»

خبايا علاقة الأبوة بين أحمد زكي وصلاح جاهين: «رآه يطوف حوله في المستشفى»

نجم الساعة

اعترافات شادية.. «ركعت تحت قدمي محمود المليجي وغازلته»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

وصفات منزلية للحصول على أسنان ناصعة البياض

البدانة تضاعف الوفاة بكورونا

خبراء: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء محتمل

اكتشاف مناجم في كهوف عمرها 12 ألف سنة بالمكسيك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بماذا أحلم لمصر بعد سبع سنوات من ثورة 30 يونيو 2013؟
مؤمن المحمدي
الخميسى
ماجد حبته
الوطية.. «الواطى».. والوطواط
د.أحمد الخميسى
لماذا نكتب؟
المزيد

الثقافة

جمال عاشور يكتب: «تجربتي مع كورونا».. أيام الحب والرعب (2- 4)

هدى عطية تشارك بمحاضرة عن «الخيال الجمعي» ضمن برنامج «عن بعد.. عن قرب»

إعلان تشكيل أعضاء مجلس إدارة ولجان مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية

حمزة لعرايجى يكشف وقائع تاريخية بمملكة ويسكس فى «شيزوفرينيا.. أناستازيا»