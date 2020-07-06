استكمال اجتماعات المراقبين لبحث أزمة سد النهضة اليوم

تستكمل الإجتماعات الثنائية للدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، اليوم الاثنين، مع المراقبين والخبراء من أجل استعراض الموقف الحالى الخاص بأزمة ملء وتشغيل سد النهضة برعاية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى.وتتناول الإجتماعات مناقشة الجوانب الفنية والقانونية وتوضيح الشواغل المختلفة والآثار المترتبة والجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب الفنية والقانونية التى لا زالت محل خلاف، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، خاصة مع تباين مواقفها خلال المفاوضات الجارية.وقام الوفد المصرى، أمس، خلال اجتماع المراقبين، باستعراض الوضع المائي المصري وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري التي تعد قضية وجودية، كما تم الإشارة الى المساعي المصرية للتوصل الى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث وبما يعزز من التعاون الإقليمي فيما بينها من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا.