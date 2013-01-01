الصحة الفلسطينية تسجل 64 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، 64 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالى الإصابات إلى 4786.وصرحت وزيرة الصحة مي الكيلة، بتسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الإصابات 34 في محافظة الخليل، و14 في محافظة القدس، و3 إصابات في محافظة رام الله والبيرة، و8 إصابات في محافظة بيت لحم، وإصابة في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة أريحا، وإصابتان في طولكرم، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.