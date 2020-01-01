الجيش الليبي لوزير دفاع أردوغان: القتلى الأتراك سيبقون في ليبيا للأبد

استنكر العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، بأن تركيا ستبقى للأبد في ليبيا.وقال المحجوب في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج آخر النهار المذاع على فضائية النهار، إن أول رد على تصريحات وزير الدفاع التركي، هو أن البقاء في تركيا للأبد سيكون لمن يموت من الأتراك في ليبيا.وأضاف: "كل من يموت في مواجهة الجيش الليبي في ليبيا من الأتراك سيبقى بها للأبد".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.