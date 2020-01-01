بحضور 50 شخصًا.. الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تقيم القداس الإلهي

قال الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي لشئون الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر إن بطريركية الكلدان الكاثوليك في مصر، تممت طقوس القداس الإلهي في إطار احتفالاتها بعيد القديس توما الرسول مبشر الكنيستين العراقية والهندية.وأضاف الأب يولس ساتي، نائب البطريرك الكلداني مار لويس رافائيل ساكو الأول - في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن الكنيسة بدأت بصلاة التسبحة ثم القداس الإلهي بمشاركة 50 شخصًا لا غير.وجاء قلة عدد المشاكرين بالحضور في طقوس ومراسم القداس الالهي، نتيجة حرص الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في مصر، على دعم ومساندة الدولة المصرية، في إجراءاتها الاحترازية لردع انتشار جائحة كورونا.