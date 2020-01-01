الباز: كورونا الفيروس الأكثر ديمقراطية في العالم

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن فيروس كورونا هو الفيروس الأكثر ديمقراطية في العالم، مشيرًا إلى أنه يصيب الغني والفقير، ولا أحد مهما كان يستطيع توقع نجاته من الفيروس.وأضاف الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن اهتمام الناس ببيان وزارة الصحة الخاص بالإصابات اليومية لكورونا انخفض تمامًا مقارنة بشهرى فبراير ومارس، منوهًا بأن نتيجة الإصابات اليومية كانت بمثابة نتيجة الثانوية العامة لكل المصريين.وأشار إلى أن أرقام الإصابات اليومية بالنسبة لأغلب المصريين أصبحت مجرد أرقام، محذرًا المصريين من التهاون في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.وتابع: "الدولة عندما اتخذت قرار الفتح لا يعني هذا أن كورونا انتهى، ولكن الدولة جعلت المسئولية في رقبة المواطن.. صحتك الآن مسئوليتك".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.