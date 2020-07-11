«الحرية المصري» يعلن تشكيل مجلس رئاسي لإدارة شئون الحزب

أكد النائب أحمد مهني، الأمين العام لحزب الحرية المصري، أن الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب قرر التنحي من منصب رئاسة الحزب خلال الفترة المقبلة بعد تمثيله له تحت قبة البرلمان طوال أدوار الانعقاد الخمسة السابقة.وقال مهني في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حسب الله قرر التفرغ لإدارة الحملة الانتخابية الخاصة به في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لافتًا إلى أنه سيترك الحزب تحت إدارة مجلس رئاسي لإدارة شئون الحزب خلال الفترة المقبلة التي ستشهد خوض غمار المعترك الانتخابي المزمع إجرائه خلال الشهور المقبلة.وأوضح مهني، أن المجلس الرئاسي للحزب سيضم كلا من معتز محمود نائب رئيس الحزب والدكتور محمد عطية الفيومي نائب رئيس الحزب، أحمد مهنى الأمين العام للحزب.وتجدر الإشارة أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت مواعيد فتح باب الترشح علي انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارا من يوم السبت الموافق 11-7-2020، حتى يوم السبت الموافق 18-7-2020، من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الخامسة مساء ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء بمقار اللجان التي أنشأتها الهيئة الوطنية للانتخابات بمقار المحاكم الابتدائية.وتجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين الموافقين 9، 10-8-2020، وفقًا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج، بأصواتهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشى فيروس كورونا المستجد.فيما تجرى الانتخاباتُ بالداخـل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي، يومي الثلاثاء، والأربعاء، الموافقين 11، 12 8-2020 وتعلن النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الأربعاء الموافق 19-8-2020.كما تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخـــارج يومي الأحد والاثنين الموافقين 6، 7 9-2020، أما انتخابات الإعادة بالداخــل من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلى يومي الثلاثاء، الأربعاء الموافقين 8، 9- 9-2020.وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية، في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 16-9-2020.