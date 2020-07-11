رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 05 يوليه 2020 الموافق 14 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الحرية المصري» يعلن تشكيل مجلس رئاسي لإدارة شئون الحزب

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:02 م
النائب أحمد مهني
النائب أحمد مهني
إسلام نصير - محمد الشريف
طباعة
أكد النائب أحمد مهني، الأمين العام لحزب الحرية المصري، أن الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب قرر التنحي من منصب رئاسة الحزب خلال الفترة المقبلة بعد تمثيله له تحت قبة البرلمان طوال أدوار الانعقاد الخمسة السابقة.

وقال مهني في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حسب الله قرر التفرغ لإدارة الحملة الانتخابية الخاصة به في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لافتًا إلى أنه سيترك الحزب تحت إدارة مجلس رئاسي لإدارة شئون الحزب خلال الفترة المقبلة التي ستشهد خوض غمار المعترك الانتخابي المزمع إجرائه خلال الشهور المقبلة.

وأوضح مهني، أن المجلس الرئاسي للحزب سيضم كلا من معتز محمود نائب رئيس الحزب والدكتور محمد عطية الفيومي نائب رئيس الحزب، أحمد مهنى الأمين العام للحزب.

وتجدر الإشارة أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت مواعيد فتح باب الترشح علي انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارا من يوم السبت الموافق 11-7-2020، حتى يوم السبت الموافق 18-7-2020، من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الخامسة مساء ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء بمقار اللجان التي أنشأتها الهيئة الوطنية للانتخابات بمقار المحاكم الابتدائية.

وتجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين الموافقين 9، 10-8-2020، وفقًا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج، بأصواتهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشى فيروس كورونا المستجد.

فيما تجرى الانتخاباتُ بالداخـل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي، يومي الثلاثاء، والأربعاء، الموافقين 11، 12 8-2020 وتعلن النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الأربعاء الموافق 19-8-2020.

كما تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخـــارج يومي الأحد والاثنين الموافقين 6، 7 9-2020، أما انتخابات الإعادة بالداخــل من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلى يومي الثلاثاء، الأربعاء الموافقين 8، 9- 9-2020.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية، في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 16-9-2020.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على وصية الفنانة رجاء الجداوي

أشرف زكي يروي اللحظات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

«كورونا لم ينته».. الباز يناشد بالتبرع للفئات المتضررة من الجائحة

تقرير وفاة رجاء الجداوي يكشف سبب وفاتها الحقيقي

الصور

image description

جنازة الفنانة القديرة رجاء الجداوي

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

image description

حفل افتتاح السيرك القومي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية (ألبوم)

image description

عودة الصلاة بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك

الأكثر قراءة

«كورونا لم ينته».. الباز يناشد بالتبرع للفئات المتضررة من الجائحة

تعرف على وصية الفنانة رجاء الجداوي

انخفاض جديد.. الصحة: 63 وفاة و1218 إصابة جديدة بكورونا

أشرف زكي يروي اللحظات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

إنفوجراف

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

image description

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الكاتبة سامية الخليلى

أيام زمان

ممثلة ولاعب كرة.. تفاصيل حياة أسرة رجاء الجداوي

«البنت ديه متفتحش بقها».. سر صمت رجاء الجداوي في أول مشهد بفيلم «دعاء الكراون»

أسرار أسماء شوارع القاهرة.. أحدها يحمل اسم عبد وآخر للأثرياء

طقوس غريبة لـ خيري شلبي.. استأجر حوش بالمقابر وانتظر الوحي بين الأموات

نجم الساعة

ممثلة ولاعب كرة.. تفاصيل حياة أسرة رجاء الجداوي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«ناسا» تعرض فيديو لتدميرها مركبة فضاء مستهلكة

رصد كوكبين عملاقين يؤديان «رقصة الجاذبية»

روسيا تطلق المحطة الكواكبية لونا -25 في 2021

منها البازلاء.. أطعمة تحسن الذاكرة وتعيد الشباب

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الخميسى
ماجد حبته
الوطية.. «الواطى».. والوطواط
د.أحمد الخميسى
لماذا نكتب؟
ماجد حبته
أزرق.. أزرق.. أزرق!
المزيد

الثقافة

كلمة السر محمد عمارة.. مناظرة حرضت ضد نصر حامد أبو زيد

«إعلام القاهرة» تهنئ طلابها الفائزين بمبادرة 1000 كاتب

بدء الحجز الإلكترونى لعروض شهر يوليو الفنية بدار الأوبرا

عرض فيلم «عجلتي» في قناة التنمية الثقافية بـ«يوتيوب»