استعجال التحريات حول مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الأحد، باستعجال التحريات الأمنية حول مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب الجيرة بين عائلتين بالسلام.وكانت قررت نيابة السلام حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى بتهمة التشاجر بالأسلحة البيضاء لخلافات الجيرة بمدينة السلام.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين بينهم خلافات جيرة منذ سنوات وتطورت بسبب لهو ومشاكل الأطفال، ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أسفرت عن إصابة شخصين من طرفي المشاجرة.وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام بلاغا من الأهالي يفيد بتشاجر عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وإصابة شخصين، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.