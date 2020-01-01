«شكاوى الوزراء»: نتلقى 110 آلاف بلاغ شهريًا

كشف الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أن المركز يتلقى ما يزيد عن 110 آلاف شكوى في الشهر الواحد.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد الشكاوى والطلبات كبير جدًا، منوهًا بأن مضمون التقرير الذى تم رفعه لرئيس مجلس الوزراء كان لشكاوى متعلقة بالصحة‪.‬وذكر أن رئيس مجلس الوزراء وجه بالاهتمام بمنظومة الصحة فى ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بمواجهة الجائحة من خلال التعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى لتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة‪.‬