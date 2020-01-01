لحظة الغارة الليبية على قاعدة الوطية التركية (فيديو)
الأحد 05/يوليه/2020 - 01:37 م
مروة عنبرطباعة
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات توضح قوة الغارات الجوية التي نفذتها القوات الليبية على قاعدة الوطية في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد.
ونفذت القوات الليبية 9 ضربات جوية دقيقة على منظومة الدفاع الجوي التركية من طراز هوك، التي تم تركيبها مؤخرا في قاعدة الوطية، مما أسفر عن تدميرها، وكذلك تدمير 3 رادارات بالكامل، وفقا لموقع تركيا الآن.
وجاءت الضربات الجوية عقب زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي اكار، لجنود القوات المسلحة التركية المتمركزين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الليبية، وذلك خلال جولة تفقدية لمجموعة المهام البحرية التركية تي سي جي غيرسون المسئولة عن تنفيذ العمليات بالبحر الأبيض المتوسط.
وتداولت وسائل الإعلام التركية أنباء عن مقتل 6 ضباط أتراك وقائد في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الليبية على قاعدة الوطية. اضغط هنا
ونفذت القوات الليبية 9 ضربات جوية دقيقة على منظومة الدفاع الجوي التركية من طراز هوك، التي تم تركيبها مؤخرا في قاعدة الوطية، مما أسفر عن تدميرها، وكذلك تدمير 3 رادارات بالكامل، وفقا لموقع تركيا الآن.
وجاءت الضربات الجوية عقب زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي اكار، لجنود القوات المسلحة التركية المتمركزين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الليبية، وذلك خلال جولة تفقدية لمجموعة المهام البحرية التركية تي سي جي غيرسون المسئولة عن تنفيذ العمليات بالبحر الأبيض المتوسط.
وتداولت وسائل الإعلام التركية أنباء عن مقتل 6 ضباط أتراك وقائد في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الليبية على قاعدة الوطية. اضغط هنا