رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 05 يوليه 2020 الموافق 14 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لحظة الغارة الليبية على قاعدة الوطية التركية (فيديو)

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:37 م
الغارة الليبية
الغارة الليبية
مروة عنبر
طباعة
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات توضح قوة الغارات الجوية التي نفذتها القوات الليبية على قاعدة الوطية في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد.

ونفذت القوات الليبية 9 ضربات جوية دقيقة على منظومة الدفاع الجوي التركية من طراز هوك، التي تم تركيبها مؤخرا في قاعدة الوطية، مما أسفر عن تدميرها، وكذلك تدمير 3 رادارات بالكامل، وفقا لموقع تركيا الآن.

وجاءت الضربات الجوية عقب زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي اكار، لجنود القوات المسلحة التركية المتمركزين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الليبية، وذلك خلال جولة تفقدية لمجموعة المهام البحرية التركية تي سي جي غيرسون المسئولة عن تنفيذ العمليات بالبحر الأبيض المتوسط.

وتداولت وسائل الإعلام التركية أنباء عن مقتل 6 ضباط أتراك وقائد في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الليبية على قاعدة الوطية. اضغط هنا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على المتهم بالتحرش بعدد من الفتيات

ابنة رجاء الجداوى بمستشفى عزل أبوخليفة لتسلم الجثمان (صور)

والد المتهم بالتحرش: «ابني قال عملت حاجات غلط لكن لم أقم بهذه الخطايا»

وفاة الفنانة نبوية السيد

الصور

image description

دفن رجاء الجداوي بمقابر الإمام الشافعي بحضور محدود لنجوم الفن (فيديو)

image description

مراكز الشباب تودع كورونا وتنبض بالحياة

image description

حفل افتتاح السيرك القومي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية (ألبوم)

image description

عودة الصلاة بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك

image description

كافيهات المحروسة تلتزم بإجراءات كورونا

الأكثر قراءة

تعرف على وصية الفنانة رجاء الجداوي

وفاة الفنانة نبوية السيد

تقرير وفاة رجاء الجداوي يكشف سبب وفاتها الحقيقي

ابنة رجاء الجداوى بمستشفى عزل أبوخليفة لتسلم الجثمان (صور)

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف (إنفوجراف)

image description

دينا مراجيح من القبض عليها وحتى الإفراج (إنفو جراف)

image description

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الكاتبة سامية الخليلى

image description

8 معلومات عن تطبيق الموبايل الجديد لاستخراج توكيل الشهر العقاري

أيام زمان

أسرار أسماء شوارع القاهرة.. أحدها يحمل اسم عبد وآخر للأثرياء

طقوس غريبة لـ خيري شلبي.. استأجر حوش بالمقابر وانتظر الوحي بين الأموات

المشاهد المنسية (12).. كواليس فيلم «حليم»: أحمد زكي أعد بروڤة لجنازته

أغرب طرق الإعدام في تاريخ مصر.. «أسلوب مخيف للنساء فقط»

نجم الساعة

أسرار أسماء شوارع القاهرة.. أحدها يحمل اسم عبد وآخر للأثرياء

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

منها البازلاء.. أطعمة تحسن الذاكرة وتعيد الشباب

دراسة: «كونيتيكت» إحدى 4 ولايات أمريكية تتجه لاحتواء كورونا

روسيا تجري 21 مليون اختبار للكشف عن كورونا

دراسة: 10% ممن فقدوا حاسة الشم أو الذوق بسبب كورونا قد لا يستعيدونها

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لماذا نكتب؟
ماجد حبته
أزرق.. أزرق.. أزرق!
د.كريمة الحفناوى
ليبيا والأمن القومى المصرى
صفاء النجار
إهمال مصلى النساء.. غفلة أم تعمد؟
المزيد

الثقافة

هناء عبد الهادي تناقش «هوامش بحجم المتن» على «الثقافية»

نيرمين يسر تناقش «وأنا أصدق ماريا» على «النيل الثقافية» الأربعاء

إلهام شاهين وإبراهيم عيسى يشاركان في «شهر التراث المصري» بكندا

في ذكراه.. تعرف على جوائز وأوسمة نصر أبو زيد «رائد التنوير»