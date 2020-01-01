رئيس غانا يبدأ عزلًا ذاتيًا بعد إصابة شخص من القريبين منه بكورونا

أعلنت الحكومة في غانا أن الرئيس نانا أكوفو أدو سيعزل نفسه 14 يومًا بناء على نصيحة الأطباء بعد أن أظهرت الاختبارات إصابة شخص من الدائرة القريبة المحيطة به بفيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال البيان "حتى اليوم أظهرت الاختبارات عدم إصابته ولكنه اختار اتخاذ هذا الاجراء انطلاقًا من زيادة الحذر".وأضاف أن، الرئيس سيواصل العمل خلال تلك الفترة التزامًا ببروتوكول الأمان الخاص بكوفيد-19، ولم يذكر البيان ما إذا كان هذا الشخص المصاب من الموظفين أم من أفراد أسرة الرئيس.وسجلت غانا 19388 حالة إصابة بفيروس كورونا وهو من بين أعلى معدلات الإصابة في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء بأفريقيا إضافة إلى 117 حالة وفاة.واستقال نائب وزير التجارة والصناعة الغاني يوم الجمعة لخرقه قواعد العزل الذاتي لمكافحة فيروس كورونا بعد أن أظهرت الاختبارات إصابته بالفيروس.