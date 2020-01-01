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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية وخريجى الجامعات من حملة المؤهلات العليا

السبت 04/يوليه/2020 - 03:56 م
الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى
الدستور
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صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان
عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، ومن خريجى الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية للعمل (ضباط محاربين) ولصالح الكلية البحرية (ضباط بحريين)، جاء ذلك خلال إعلان اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى:

الكلية الحربية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى، وألا تزيد السن فى 1- 11- 2020 على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70 % فأكثر.

الكلية البحرية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبتى (الرياضيات- العلوم) وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى، وألا تزيد السن فى 1- 11- 2020 على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70 % فأكثر، وأن يجيد الطالب (السباحة).

الكلية الجوية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى، وألا تزيد السن فى 1- 11- 2020 على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 65 % فأكثر.

الكلية الفنية العسكرية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (علمى) والشهادات المعادلة من القسم العلمى، وألا تزيد السن فى 1-11- 2020 على 21 سنة وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 92% فأكثر.

كلية الدفاع الجوى: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل فى مادتى الفيزياء والرياضيات على 70% فأكثر، وألا تزيد السن فى 1- 11- 2020 على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 85% فأكثر.

كلية الطب للقوات المسلحة: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم فقط) وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى، وألا يزيد السن فى 1- 11- 2020 على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 97% فأكثر.

المعهد الفني للقوات المسلحة: فيقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبة (الرياضيات - العلوم) والحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمى ويقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام ( ثلاث – خمس ) سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربى فقط أو معهد الدنبسكو بشرط أن تكون التخصصات (الميكانيكا– الكهرباء) فقط، ويقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط، وطبقا للشروط والتخصصات والشُعب التى تُقبل بالمعهد، كما يقبل الطلبة الحاصلين على شهادات أعلى من الشهادات المذكورة فى المجالين (الهندسى والتكنولوجى)، بشرط ألا تزيد السن فى 1- 11- 2020 على 21 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والصناعية بنظام ثلاث سنوات، وألا يزيد السن فى 1- 11- 2020 على 22 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات والطلبة الحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط، وألا تزيد السن على 23 سنة للطلبة المقيدين فى الدراسات الأعلى، وأن تكون النسبة المئوية لمجموع الحاصلين على الثانوية العامة 60% فأكثر، والثانوية الصناعية 75% فأكثر.

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