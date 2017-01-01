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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأييد الإعدام لـ 3 متهمين في «كتائب أنصار الشريعة»

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:55 م
إعدام
إعدام
محمد عيسي
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أجلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، تأييد حكم الإعدام بحق 3 متهمين، والمشدد 10 سنوات لثلثة آخرين وتأييد الأحكام السابقة لـ٤ متهمين بالمؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب أنصار الشريعة».

وجاء نص الحكم كالاتي:-
أولًا: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين مديح رمضان، محمد احمد، آسر محمد، شكلًا.

ثانيًا: قبول الطعن المقدم من الطاعنين السيد السيد، محمد إبراهيم، تامر محمود، مالك آنس شكلًا وفي الموضوع برفضه.

ثالثًا: بقبول الطعن المقدم من الطاعنين محمد الشحات، محمد السيد، هاني صلاح شكلًا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد ١٠ سنوات عما أسند إليهم ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

رابعًا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم السيد السيد ومديح رمضان وعماد الشحات.

يذكر أنه في 14 أكتوبر 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام شنقًا لـ3 متهمين، والسجن المؤبد لـ4 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ7 متهمين إلا أن 10 فقط تقدموا بالطعن.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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