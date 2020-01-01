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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

السوشيال ميديا لجمال عيد: «لم نكن نعلم أنك من أصحاب الخطوة»

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:46 م
جمال عيد
جمال عيد
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وجه رواد السوشيال ميديا ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رسالة هجومية إلى جمال عيد جاء بها: «اعتذار واجب إلى المستر جمال عيد وعائلته لم نكن نعلم أن سيادتكم من أولى الحظوة وأصحاب الخطوة من حائزي تذكرة الدخول للجنة نستعفر الله اللي بيسموها الجرين كارد».

وأضافوا: « يا مستر جيمي اعذر جهلنا لم نكن نتصور أن تعليم بنتك في أمريكا مجاني لأنها أمريكانية بنت امريكانية والله آسفين وغلطنا راكبنا من ساسنا لراسنا، طب مش تقول يا مستر جمال إن سيادتك تبع الأكابر بنكرر أسفنا والله الأمور كده وضحت زي الشمس.. عرفنا حضرتك ليه محموق على الإرهابيين والعملاء ده لأن كتير منهم ناس خلعوا على بره بالباسبور الأزرق.. ده منهم نجم أخوان أمريكا محمد سلطان».

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