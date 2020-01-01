هل يقلل فيتامين D خطر الوفاة بكورونا؟

اقترح خبراء أن فيتامين D يمكن أن يقلل من خطر "كوفيد-19" وأن المستويات المنخفضة من الفيتامين مرتبطة بارتفاع شدة أثر الفيروس على أجسامنا.والآن، يقول العلماء إنه في حين لم يكن الناس يحصلون على الكمية المناسبة من فيتامين D بسبب إجراءات الإغلاق، فإن المكمل لا يقلل من خطر التهابات الجهاز التنفسي الحادة (ARTIs) أو "كوفيد-19".ووجدت دراسة أجرتها جامعة Anglia Ruskin أن الدول الأوروبية، التي ينتشر فيها نقص فيتامين D، شهدت ارتفاعا في عدد القتلى منذ بداية الوباء.ومع ذلك، لم تجد مراجعتان جديدتان نشرتا من قبل اللجنة الاستشارية العلمية للتغذية (SACN) والمعهد الوطني للصحة وتميز الرعاية (Nice)، أي دليل يدعم ذلك.وأجرت Nice بالتعاون مع Public Health England الدراسة المتعلقة على وجه التحديد بـ"كوفيد-19".وتضمنت المراجعة تحليل خمس دراسات عن فيتامين D وفيروس كورونا، في 18 يونيو من هذا العام أو قبله.ووجد الباحثون أنه لا توجد بيانات من التجارب السريرية على مكملات فيتامين D، لإثبات أن الفيتامين يمكن أن يمنع أو يعالج "كوفيد-19".