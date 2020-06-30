برلمانية: حملات الإزالة ستلاحق الخارج عن القانون

أشادت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية، عن خطورة البناء المخالف، وتعطيل حركة السكان والمرور في المناطق ذات المباني الكثيرة المتلاصقة، مشيرة إلى أن الرئيس أكد خلال حديثه على أنه لا تهاون مع البناء المخالف.وأوضحت إيناس عبدالحليم، في بيان لها، أن ظاهرة البناء المخالف أصبحت تؤرق الدولة المصرية، ولا بد من إيجاد آليات جديدة للتعامل معها، منوهة إلي أن هناك العديد من المواطنين استغلوا فترة انشغال الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتم تكوين عدد من المباني المخالفة وبدون تصريح، مما يشكل خطورة بالغة وضياع على مجهودات الدولة التي اتخذتها على مدار الفترة الماضية في مواجهة ظاهرة البناء المخالف.وأضافت عضو مجلس النواب، أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظين جادة في حملات الإزالة في كافة المناطق على مستوى محافظات الجمهورية لإزالة أي بناء مخالف بدون ترخيص.