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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلغاريا تسجل 158 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:46 ص
كورونا بلغاريا
كورونا بلغاريا
أ.ش.أ
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أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4989 حالة.

وأفاد مركز العمليات البلغاري، في بيان أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، بأن الحالات النشطة للعدوى وصلت إلى 2083، بينما تماثل للشفاء التام من الفيروس 2676 شخصًا، موضحًا أنه يوجد حاليًا في المؤسسات الطبية في بلغاريا 435 مصابًا، 32 منهم في وحدات العناية المركزة.

وأوضح المركز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الطواقم الصحية في بلغاريا بلغ حتى الآن 413 حالة، بعد تسجيل 9 حالات جديدة في آخر 24 ساعة.

أما فيما يخص حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي في بلغاريا، فقد أعلن المركز عن بلوغها حتى الآن 230 حالة، بعد تسجيل 7 حالات جديدة في آخر 24 ساعة.

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