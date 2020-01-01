اليوم.. بدء صرف المعاشات من ماكينات بنك ناصر

صرح محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، بأنه بناء على تعليمات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، سيتم البدء فى صرف معاشات يوليو بدءًا من اليوم من خلال ماكينات الصراف الآلى، سواء تخص البنك أو تخص البنوك الأخرى بدون احتساب عمولات على عملاء البنك في حالة السحب من أى ماكينة صراف تخص البنوك الأخرى حسب تعليمات البنك المركزي، هذا بالاضافة إلى السحب من خلال منافذ شركة فوري عن طريق كارت الـ ATM الخاص بالعميل.وأوضح عشماوي أنه تم إصدار تعليمات إلى جميع فروع البنك البالغ عددها 93 فرعًا منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية، بهدف استمرار خدمة السحب أمام العملاء على مدار فترة عطلة البنك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وانتهاء الميزانية من اليوم وحتى يوم السبت على أن يتم استئناف العمل صباح يوم الأحد المقبل الموافق 5 يوليو.وأفاد عشماوي أنه تم إصدار التعليمات لكل مديري الفروع بالاهتمام لمتابعة ماكينات الصراف الآلي للاطمئنان على استمرارها في تقديم خدمة السحب دون توقف والتأكيد على عدم وقوع أي أعطال مفاجئة والقيام بإصلاحها على الفور، لعودتها للخدمة في أسرع وقت بهدف ضمان حصول العميل على الخدمة المصرفية بسهولة هذا بالإضافة إلى التأكيد على تطهير كافة الماكينات بشكل دوري.