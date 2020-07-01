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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التوصل لتسوية بـ19 مليون دولار فى قضيتى المنتج هارفى واينستين

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:51 ص
هارفى واينستين
هارفى واينستين
وكالات
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قال مدعون إنه تم التوصل لاتفاق على تسوية قيمتها 19 مليون دولار لحل قضيتي اعتداء جنسي بالنيابة عن عدد من النساء ضد المنتج السينمائي السابق المسجون هارفي واينستين.

ووصف المحامين الذين يمثلون ست نساء ممن وجهن الاتهامات لواينستين (68 عاما) الاتفاق المقترح بأنه "خيانة" لا تلزمه بتحمل المسئولية.

وستحل التسوية التي يتعين أن يوافق عليها قاض اتحادي ومحكمة للإفلاس دعوى قضائية أقامها مكتب المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس ضد واينستين وشركته للإنتاج السينمائي وشقيقه عام 2018.

كما ستضع التسوية نهاية لدعوى منفصلة أقيمت عام 2017 بالنيابة عن تسع نساء اتهمن واينستين بالتحرش أو الاعتداء الجنسي حسبما قالت جيمس.

وقالت جيمس: "بعد كل التحرش والتهديدات والتمييز ستحصل هؤلاء الناجيات على شكل من أشكال العدالة".

كانت محكمة جنائية في مانهاتن قد أدانت واينستين في فبراير بالاعتداء جنسيا على مساعدة سابقة في مجال الإنتاج تُدعى ميمي هالي واغتصاب الممثلة الصاعدة السابقة جيسيكا مان وهي إدانات اعتبرت انتصارا لحركة مي تو المناهضة للتحرش.

وحكم على واينستين بالسجن لمدة 23 عاما في الشهر التالي ولا يزال واينستين، الذي اتهمته أكثر من مئة امرأة بسوء السلوك الجنسي في وقائع يعود تاريخها لعقود، يواجه اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في لوس انجليس.

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