تعرف على أسعار تذاكر ومواعيد دخول قصر البارون

بعد أكثر من 100 عام على تشييده دبت الحياة من جديد في قصر البارون، وذلك بعد خضوعه لعملية ترميم عصرية شاملة أعادت له رونقه وسحره.وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح القصر مجددًا ليستقبل الزوار من كل الجنسيات، ومن داخل مصر خارجها، ونظرًا للحرص الشديد من قبل "الدستور" على تقديم المعلومات الخدمية لقرائها، سنعرض لكم أسعار الزيارة للقصر ومواعيد الدخول.- مواعيد الزيارة: من 9 صباحًا إلى 4 مساءً.- تذكرة الدخول: 20 جنيهًا.-الطالب: 10 جنيهات.- بانوراما سطح القصر: 20 جنيهًا.- كاميرا فوتوغرافية: 50 جنيهًا.- حامل كاميرا: 20 جنيهًا.- جلسات تصوير (فوتو سيشن): 800 جنيه.- استخدام كاميرات الهاتف (مجانًا).