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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رغم كورونا.. الإحصاء يكشف تزايد استيراد المصريين للسلع الاستهلاكية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:42 ص
السلع الاستهلاكية
السلع الاستهلاكية
أميرة ممدوح
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رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التي ارتفعت وارداتها خلال أشهر انتشار فيروس كورونا رغم ضعف الحركة الشرائية خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، وفيما يلى نستعرض أبرزها:

- ارتفاع واردات سيارات الركوب إلى حدود 689.9 مليون دولار خلال الربع الأول من 2020 مقابل 637.8 مليون دولار خلال الربع نفسه عام 2019.

- وبلغت واردات الذهب الخام غير النقدي لـ32 مليون دولار خلال مارس 2020 مقابل 14.4 مليون دولار خلال مارس 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 123.2%.

- سجلت واردات أثاث ومقاعد ارتفاعًا من 32.1 مليون دولار خلال الربع الأول من 2019 لـ 37.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020.

- ارتفعت واردات البن المحمص لـ26.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 25.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

- ارتفعت واردات زبد بنسبة 122.2% لتسجل 38.2 مليون دولار خلال الربع الأول 2020 مقابل 17.1 مليون دولار خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.

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