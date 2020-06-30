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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مراكز شباب أسوان تحتفل بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو (صور)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:16 م
مراكز الشباب بمحافظة
مراكز الشباب بمحافظة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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نظم العديد من مراكز الشباب بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، مهرجان الطائرات الورقية التي تحمل علم مصر، للاحتفال بالذكري السابعة لثوره 30 يونيو داخل المراكز، وفي إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة «ارفع رأسك فوق».

وجاء مهرجان الطائرات الورقية بالملاعب الكبيرة، ووسط إجراءات وقائية واحترازية، ومن المراكز المشاركة مركز شباب مدينة أسوان، و مركز شباب بدر، والحدود،  والحصايا، والحكروب، ومركز شباب سلوا بحري، وحي قدري عثمان.

ونظم المهرجان تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبتوجيهات  فتحي محمد عبدالحافظ وكيل وزاره الشباب والرياضه بأسوان، ومصطفى بسطاوي وكيل المديريه للشباب.
مراكز الشباب بمحافظة أسوان
مراكز الشباب بمحافظة أسوان
مراكز الشباب بمحافظة أسوان
مراكز الشباب بمحافظة أسوان
مراكز الشباب بمحافظة أسوان
مراكز الشباب بمحافظة أسوان
مراكز الشباب بمحافظة أسوان
مراكز الشباب بمحافظة أسوان
مراكز الشباب بمحافظة أسوان
مراكز الشباب بمحافظة أسوان

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