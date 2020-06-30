انضمام مدير منظمة الدعوة الإسلامية بتشاد إلى الاتحاد العالمي للصوفية

أعلن الإتحاد العالمي للطرق الصوفية، انضمام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله موسى كجلا مدير منظمة الدعوة الإسلامية- مكتب جنوب تشاد، أمين إدارة الدعوة والدعاة بالمجلس الأعلى للشون الإسلامية بولاية تانجلي، إلى الاتحاد العالمي للطرق الصوفية.وأكد رئيس الإتحاد العالمي للصوفية الدكتور علاء أبو العزائم أن الاتحاد يستهدف نشر رسالته في العمق الإفريقي لإحياء الدور الصوفي من جديد في دول القارة السمراء خاصة أن الدين الإسلامي انتشر في أفريقيا بفضل الصوفية.وتابع "أبوالعزائم" أن الطرق الصوفية الإفريقية، سيكون لها دور محوري داخل الاتحاد العالمي للصوفية ولذلك سيتم إعطائها الأولوية في الأنشطة والحركات الخاصة بالاتحاد في أفريقيا.