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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تموين الفيوم: ضبط طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بإطسا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:09 م
ضبط طن دقيق
ضبط طن دقيق
الفيوم - زينب علاء
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قامت حملة تحت إشراف المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة تموين الفيوم، برئاسة المهندس محمد السيد عوض مدير إدارة تموين إطسا، والمهندس بلال على فارس رئيس الرقابة، والمفتشين، بناءً على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد ٢٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم (طن) بإجمالي الكمية ١٠٠٠ كيلو دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز، مجمعة بأحد المخابز بناحية دفنو، بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء.

وتحرر محضر برقم ١٤٤٩٧ جنح إطسا، كما تم تحرير العديد من المحاضر الأخرى بالإدارة منها عدم إعلان عن الأسعار وبدون ترخيص للمخابز السياحية، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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