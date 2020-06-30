تموين الفيوم: ضبط طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بإطسا

قامت حملة تحت إشراف المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة تموين الفيوم، برئاسة المهندس محمد السيد عوض مدير إدارة تموين إطسا، والمهندس بلال على فارس رئيس الرقابة، والمفتشين، بناءً على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية.وتمكنت الحملة من ضبط عدد ٢٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم (طن) بإجمالي الكمية ١٠٠٠ كيلو دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز، مجمعة بأحد المخابز بناحية دفنو، بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء.وتحرر محضر برقم ١٤٤٩٧ جنح إطسا، كما تم تحرير العديد من المحاضر الأخرى بالإدارة منها عدم إعلان عن الأسعار وبدون ترخيص للمخابز السياحية، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.