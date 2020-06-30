ضبط 709 عبوات دواء فاسدة في حملة لتموين الغربية

شنت مديرية تموين الغربية، برئاسة محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، حملة مسائية موسعة الثلاثاء تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق رحمي، محافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري.وقال وكيل وزارة التموين إن الحملة المسائية أسفرت عن ضبط 709 عبوات دواء منتهية الصلاحية بحي ثان طنطا وتحرر محضر رقم 14880 جنح ثان طنطا ضد صاحب إحدى الشركات الطبية.كما أسفرت الحملة عن ضبط 1000 علبة عصير وتحرر محضر رقم 14881 بماركت شهير بحى ثان طنطا للبيع بسعر أزيد من التسعيرة، وتحرير 10 محاضر سجائر كليوباترا وسوبر بيع بسعر أزيد من السعر الرسمى.تشكلت الحملة في ضوء تحريات الرقابة الإدارية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، عادل فتحى، ياسر مراد، وصلاح الخطيب.