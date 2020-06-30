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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير الدعوة يبحث آليات العمل وإنجازات الاقسام بأوقاف الإسكندرية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:50 م
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
هبه عويضه
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اجتمع هاشم الفقي، مدير الدعوة بأوقاف الإسكندرية، برؤساء أقسام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، بحضور وسام كاسب، مدير المتابعة لبحث آليات العمل بكل قسم والاطلاع على الإنجازات التى حققتها أقسام إدارة الدعوة بالمديرية في الفترة الماضية والوقوف على العقبات والاشكالات التى ربما تعرقل سير العمل ومحاولة تذليلها.

جاء ذلك بناءً على توجيهات محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصر نصار.

وأكد الشيخ هاشم الفقي أن جميع الأقسام تؤدى عملها بكفاءة عالية وأن رؤساء الأقسام يؤدون عملهم على أكمل وجه، كما اجتمع مدير الدعوة ومدير عام المتابعة بأئمة إدارة الجمرك، بحضور الشيخ محمود نصر الدين رئيس قسم شؤون القرآن بالمديرية، لتفقد أحوال الإدارة وسير العمل بها ولمناقشة العقبات التى ربما تواجه الأئمة فى هذه المرحلة وتذليلها لهم.

وتم الحديث على آليات العمل الدعوى فى هذه المرحلة وكيفية النهوض بها وعن دور الدعوة الإلكترونية ووضع استراتيجيات لتطويرها، وكذلك تم الحديث عن مشروع صكوك الأضاحى وعن كيفية العمل فيه وعن مدى استفادة المحتاجين منه وغير ذلك من الأمور الهامة التى تمس الشأن الدعوى والإدارى.

وأكد هاشم الفقي أن دور الإمام في هذه المرحلة لا يقل عن دور الجندي في ميدان القتال ولا عن هذا الدور العظيم الذي يقوم به الطبيب في المستشفيات، فدور الإمام تربوي توجيهي تثقيفي يبين للناس أن الوقاية خير من العلاج.

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