رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دراسة: ليس كل مصاب كورونا ينشر العدوى

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:12 م
كورونا
كورونا
نور أيمن
طباعة
أجرى علماء الصحة دراسة جديدة أثبتت بالأدلة أن معظم مصابي فيروس كورونا المستجد لا ينشرونه ولا يتسببون في العدوى، الوباء تفشى على نطاق واسع من قبل عدد قليل من المصابين أطلقوا عليهم اسم "الناشرين الفائقين".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" أوضح العلماء خلال نظريتهم إلى بعض الأحداث السابقة، حيث أنه كان قد تسبب حفل عيد ميلاد أقيم في 30 مايو الماضي بتكساس، بإصابة 18 شخصًا بفيروس كورونا بعد أن تلقوا العدوى من شخص واحد كان مصابًا بها، وكذلك رجل الأعمال البريطاني ستيف والش الذي تقل العدوى لعشرات الأشخاص في فبراير الماضي فرنسا وبريطانيا بعد أن أصيب بها في سنغافورة.

ليس هذا فقط ولكن نظر علماء إيطاليون أيضا في عينات مخزنة من مياه الصرف الصحي من أجل تتبع أثر الفيروس ووجدوا أن الفيروس كان موجودًا بالفعل في مدن ميلانو وتورين في وقت مبكر من شهر ديسمبر إلا أنه لم تكثر الاصابات في إيطاليا إلا بعد ذلك الوقت بنحو شهرين، وهذا يعنى أن المصابين وقتها لم يكونوا من الناشرين الفائقين.

ووجد الباحثون الأسبوع الماضى أن 2% فقط من الناس مسؤولون عن 20% من حالات الإصابة بكورونا، كما لفت العلماء إلى أن التوصل إلى السبب المؤكد لانتماء أشخاص ما لفئة "الناشرين الفائقين" أدى بشكل فعال في التصدى لوباء كورونا عن طريق العمل على علاج هذا السبب لمنع أي تفشٍ جديد لحين التوصل إلى لقاح فعال ضد الفيروس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«القوى العاملة» تستثنى الحامل ومن ترعى طفلا من الحضور

مستشفى «أبوخليفة»: حالة رجاء الجداوي في تدهور مستمر

السيسى ينفعل بسبب أحد العقارات المخالفة: «مين إداهم الترخيص»

القصة الكاملة لغضب المحامين الأتراك من أردوغان

الصور

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

الأكثر قراءة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

شكري: إثيوبيا رفضت الكشف عن تقارير أمان سد النهضة

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 799 جنيهًا

موعد أول أيام عيد الأضحى 2020

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

أيام زمان

أصعب ليلة في حياة الشاعر أحمد رامي.. "مشى تسع محطات وتسلق سور مدرسة داخلية للبنات"

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

المشاهد المنسية (9).. أسرار معركة أحمد زكي وطارق الشناوي: «وصفني بالنجم الأسود»

نجم الساعة

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كيفية استخراج بدل فاقد بطاقات التموين 2020 من موقع دعم مصر التمويني

تعرف على مواعيد سداد فاتورة التلفون الأرضي 2020 بالتفصيل

تعاون إماراتي أمريكي في البحوث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

اكتشاف أنقاض مبانٍ غريبة على المريخ

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
النيل من "النجاشي" إلى "السيسي"!
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
مؤمن المحمدي
على الشريف
المزيد

الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تبث فقرات استعراضية لفرق فنية مختلفة

«التشكيليين» تنفي حزمة شائعات.. وتؤكد: جار تخصيص شقق للأعضاء من الإسكان

«المقام العالى».. الخميس المقبل «أونلاين»

«الحب على شواطئ دهب» رواية رومانسية لـ رمزى محمود