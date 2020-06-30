دراسة: ليس كل مصاب كورونا ينشر العدوى

أجرى علماء الصحة دراسة جديدة أثبتت بالأدلة أن معظم مصابي فيروس كورونا المستجد لا ينشرونه ولا يتسببون في العدوى، الوباء تفشى على نطاق واسع من قبل عدد قليل من المصابين أطلقوا عليهم اسم "الناشرين الفائقين".وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" أوضح العلماء خلال نظريتهم إلى بعض الأحداث السابقة، حيث أنه كان قد تسبب حفل عيد ميلاد أقيم في 30 مايو الماضي بتكساس، بإصابة 18 شخصًا بفيروس كورونا بعد أن تلقوا العدوى من شخص واحد كان مصابًا بها، وكذلك رجل الأعمال البريطاني ستيف والش الذي تقل العدوى لعشرات الأشخاص في فبراير الماضي فرنسا وبريطانيا بعد أن أصيب بها في سنغافورة.ليس هذا فقط ولكن نظر علماء إيطاليون أيضا في عينات مخزنة من مياه الصرف الصحي من أجل تتبع أثر الفيروس ووجدوا أن الفيروس كان موجودًا بالفعل في مدن ميلانو وتورين في وقت مبكر من شهر ديسمبر إلا أنه لم تكثر الاصابات في إيطاليا إلا بعد ذلك الوقت بنحو شهرين، وهذا يعنى أن المصابين وقتها لم يكونوا من الناشرين الفائقين.ووجد الباحثون الأسبوع الماضى أن 2% فقط من الناس مسؤولون عن 20% من حالات الإصابة بكورونا، كما لفت العلماء إلى أن التوصل إلى السبب المؤكد لانتماء أشخاص ما لفئة "الناشرين الفائقين" أدى بشكل فعال في التصدى لوباء كورونا عن طريق العمل على علاج هذا السبب لمنع أي تفشٍ جديد لحين التوصل إلى لقاح فعال ضد الفيروس.