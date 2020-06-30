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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الليبي يحذر من استيلاء المليشيات على إيرادات النفط

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:00 م
البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
محمد عمر
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حذر البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، من تدفق إيرادات النفط إلى الميليشيات والمرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش.

وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي أن المسؤولين الأتراك ظهروا بمظهر الأمر الناهي في مفاصل الدولة، مشددا على رفضه لانتهاك تركيا الصارخ لسيادة الدولة الليبية وهيبتها.

وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني، أعلن في وقت سابق اليوم عن تشكيل لجنة تتولى مهمة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة الغربية، على يد ميلشيات حكومة الوفاق.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة القيام بجمع وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والتشريعات ذات العلاقة والتي حصلت بالمنطقة الغربية، خاصة في (ترهونة، وقصر بن غشير، والسبيعة، وسوق الخميس، والعواتة، وبني وليد، والشويرف، وصبراته، وصرمان، والجميل، والأصابعة، وسرت) وغيرها من المناطق التي دخلتها ميلشيات الوفاق بالتعاون مع العدوان التركي والمرتزقة.

كما تتولى اللجنة مباشرة مهامها في أي مدينة أو منطقة بليبيا تتعرض للانتهاكات المشار إليها على أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها في هذا الخصوص لرئيس مجلس الوزراء خلال شهر واحد من تاريخ استلام هذا القرار.

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