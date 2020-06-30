بومبيو: رفع حظر توريد الأسلحة إلى إيران يهدد الأمن والسلم

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إن إيران تنتهك حظر التسلح، وتستخدم الصواريخ في رفع التوتر عن طريق الجماعات وكتائب حزب الله الذي تمده بالسلاح ليستهدف الولايات المتحدة وحلفائها.وأضاف خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول إيران، والتي نقلت فضائية "إكسترا نيوز"، جزء منها، أن "إيران قامت باستهداف سفن تجارية العام الماضي، ومجلس الأمن له مسئولية الإصغاء للدول، ونفضل العمل مع المجلس لحماية أمننا القومي".وأردف: "الطريق الذي تسلكه إيران ليس الطريق الذي يقبله المجتمع الدولي، ورفع حظر توريد الأسلحة إلى إيران يهدد الأمن والسلم في المنطقة".