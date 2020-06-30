وزير الداخلية يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وجاء بها:يُسعدنى بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجيًا المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد.يأتى احتفالنا بتلك الذكرى الوطنية تجسيدًا لنجاح إرادة شعب أَبىِّ احتمى بحكمة قائده وثار فى وجه جماعات الشر بدافع من وطنيته، ليُسطر بذلك صفحة عز وخلود ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال، كيف أصبحتم سيادة الرئيس وشعب مصر العظيم ملحمة من العطاء والانتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز، حفظكم الله وسدد على طريق الحق والخير خطاكم، وكل عام وسيادتكم بخير.